В Москве спасли упавшего в пруд нарушителя карантина

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В Москве спасли мужчину, упавшего в Борисовский пруд. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу департамента ГОЧСиПБ столицы.

Сообщение о происшествии на поисково-спасательную станцию «Борисовская» поступило 19 апреля в 19.10.

«Четыре молодых человека катались на понтоне по акватории Борисовских прудов, и один из них свалился в воду в 8 метрах от берега», — добавили в пресс-службе.

Там отметили, что на место происшествия незамедлительно выехали спасатели. Молодой человек был поднят на борт катера, по пути на станцию он согрелся под одеялом.

Пострадавший от госпитализации отказался.