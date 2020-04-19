В Москве спасли упавшего в пруд нарушителя карантина
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В Москве спасли мужчину, упавшего в Борисовский пруд. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу департамента ГОЧСиПБ столицы.
Сообщение о происшествии на поисково-спасательную станцию «Борисовская» поступило 19 апреля в 19.10.
«Четыре молодых человека катались на понтоне по акватории Борисовских прудов, и один из них свалился в воду в 8 метрах от берега», — добавили в пресс-службе.
Там отметили, что на место происшествия незамедлительно выехали спасатели. Молодой человек был поднят на борт катера, по пути на станцию он согрелся под одеялом.
Пострадавший от госпитализации отказался.