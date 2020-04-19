Число зараженных COVID-19 в психиатрической больнице Архангельска выросло
Число зараженных коронавирусом в психиатрической больнице Архангельска увеличилось. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Telegram-канале.
«Среди сотрудников и пациентов Архангельской государственной клинической психиатрической больницы выявлено 70 случаев заболевания COVID-19», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в помещениях медучреждения проведена дезинфекция, развернуты инфекционный стационар и обсерватор.
Всего в Архангельской области коронавирусом заражены 114 человек.
Ранее сообщалось, что в Архангельской государственной клинической психиатрической больнице более чем у 50 пациентов и медработников предварительно выявили коронавирус.
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