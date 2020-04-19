В Канаде коронавирусом заразились почти 34 тысячи человек
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
В Канаде коронавирусом заразились больше 33,9 тысячи человек. Об этом сообщает РИА «Новости»со ссылкой на минздрав страны.
По последним данным, в Канаде выявлено 33 922 случая заражения коронавирусом, число погибших – 1 506. Больше всего коронавирусом заразились в провинциях Квебек (17 521) и Онтарио (10 58).
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ: