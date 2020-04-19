В Канаде коронавирусом заразились почти 34 тысячи человек

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В Канаде коронавирусом заразились больше 33,9 тысячи человек. Об этом сообщает РИА «Новости»со ссылкой на минздрав страны.

По последним данным, в Канаде выявлено 33 922 случая заражения коронавирусом, число погибших – 1 506. Больше всего коронавирусом заразились в провинциях Квебек (17 521) и Онтарио (10 58).

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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