Мурашко: каждый пациент с COVID-19 в РФ находится под контролем специалистов

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Каждый пациент с коронасирусной инфекцией COVID-19 в России находится под контролем специалистов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу Минздрава России Михаила Мурашко.

Такое заявление он сделал на встрече министров здравоохранения стран G20.

Как отметил Мурашко, каждый пациент с коронавирусом в России также получает «все необходимое современное лечение».

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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