Глава Минздрава не исключил перемены в системе здравоохранения из-за коронавируса

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко завил, что национальная система медицинского страхования в стране позволяет не думать о том, как покрыть услуги, направленные на оказание помощи больным коронавирусом. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Национальная система медицинского страхования позволяет не думать о мерах, как покрыть услуги здравоохранения», — сказал глава ведомства.

При этом он добавил, что ситуация с пандемией коронавируса позволяет задуматься о модернизации системы здравоохранения в стране, в том числе и для противодействия подобным вызовам.