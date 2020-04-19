Глава Минздрава не исключил перемены в системе здравоохранения из-за коронавируса
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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко завил, что национальная система медицинского страхования в стране позволяет не думать о том, как покрыть услуги, направленные на оказание помощи больным коронавирусом. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Национальная система медицинского страхования позволяет не думать о мерах, как покрыть услуги здравоохранения», — сказал глава ведомства.
При этом он добавил, что ситуация с пандемией коронавируса позволяет задуматься о модернизации системы здравоохранения в стране, в том числе и для противодействия подобным вызовам.