Тело младенца нашли в реке в Новой Москве
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В поселке Воскресенское в Новой Москве обнаружили тело младенца в реке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Уточняется, что тело было найдено в реке Цыганка.
По факту произошедшего следователи организовали проверку. Ведется розыск родителей новорожденного ребенка.
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