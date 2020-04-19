Тело младенца нашли в реке в Новой Москве

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В поселке Воскресенское в Новой Москве обнаружили тело младенца в реке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что тело было найдено в реке Цыганка.

По факту произошедшего следователи организовали проверку. Ведется розыск родителей новорожденного ребенка.

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