Украина не исключила версию поджогов в Житомирской области
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Украинское МВД рассматривает две версии возникновения пожаров в Житомирской области. О них рассказал министр Арсен Аваков.
По его словам, крупные пожары могли возникнуть либо из-за ветра, который оборвал электрические провода, либо из-за поджога.
«Мы имеем определенные факты, которые дают основания считать, что был умышленный поджог», — цитирует Авакова РИА «Новости».
Он уточнил, что за последние три дня в регионе поймали во время поджогов травы и мусора в лесу несколько человек.
В настоящее время продолжается следствие.
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