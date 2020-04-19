Украина не исключила версию поджогов в Житомирской области

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Украинское МВД рассматривает две версии возникновения пожаров в Житомирской области. О них рассказал министр Арсен Аваков.

По его словам, крупные пожары могли возникнуть либо из-за ветра, который оборвал электрические провода, либо из-за поджога.

«Мы имеем определенные факты, которые дают основания считать, что был умышленный поджог», — цитирует Авакова РИА «Новости».

Он уточнил, что за последние три дня в регионе поймали во время поджогов травы и мусора в лесу несколько человек.

В настоящее время продолжается следствие.

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