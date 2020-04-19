Определены характеристики несовершеннолетних преступников в России

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Университет прокуратуры России составил типичный портрет несовершеннолетнего преступника в России, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

Как показала статистика, преступления совершаются подростками в двух возрастных категориях: 16-17 лет (63,7% преступлений) и 14-15 лет (36,3%). При этом больше всего правонарушений фиксируют среди молодых людей (89%).

Также выяснилось, что почти половина злодеяний в прошлом году была совершена подростками, которые имеют только одного родителя в семье, а почти десятая часть воспитывалась вне семьи.

Среди типичных психологических черт личности несовершеннолетнего преступника: социальная деформация, плохое осознание, пренебрежение или игнорирование принятых в обществе правил социального взаимодействия, моральных и правовых норм.

В университете отметили, что каждый девятый несовершеннолетний преступает закон под действием алкоголя. За прошлый год на 17,4% увеличилось число несовершеннолетних, совершивших административное правонарушение, связанное с употреблением алкогольной и спиртосодержащей продукции.

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