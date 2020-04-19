Лукашенко высказался против запрета посещать храмы на фоне пандемии

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко не приветствует политику стран, которые «закрыли людям дорогу к храмам» в условиях пандемии коронавируса нового типа. Об этом глава государства заявил во время посещения на Пасху Свято-Благовещенского Ляденского храма, сообщает «БелТА».

«Вы знаете мою позицию: мы эти вирусы переживаем каждый год», – подчеркнул белорусский лидер.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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