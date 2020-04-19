В Испании зафиксировали месячный минимум смертности от коронавируса

<img src="//img.gazeta.ru/files3/365/12566365/RTR31AB2-pic905-895x505-81956.jpg">

В Испании за последние 24 часа зарегистрировали 4218 заразившихся коронавирусной инфекцией и 410 погибших, что является минимумом практически за месяц, говорится на сайте Минздрава страны.

Отмечается, что число летальных случаев за 19 апреля является самым низким с 22 марта. Антирекорд по смертности был зафиксирован в стране 1 апреля, когда умерли 950 пациентов.

Всего на сегодняшний день в стране заболели вирусом 195 944 человека, выздоровели 77 357 пациентов, а умерли — 20 453.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Испании суточное число заражений коронавирусом снижается пятый день

— За сутки в РФ обнаружили 6 060 случаев заражения коронавирусом