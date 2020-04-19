В Испании зафиксировали месячный минимум смертности от коронавируса

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В Испании за последние 24 часа зарегистрировали 4218 заразившихся коронавирусной инфекцией и 410 погибших, что является минимумом практически за месяц, говорится на сайте Минздрава страны.

Отмечается, что число летальных случаев за 19 апреля является самым низким с 22 марта. Антирекорд по смертности был зафиксирован в стране 1 апреля, когда умерли 950 пациентов.

Всего на сегодняшний день в стране заболели вирусом 195 944 человека, выздоровели 77 357 пациентов, а умерли — 20 453.

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