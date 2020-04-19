Почти 85% новых заболевших COVID-19 оказались младше 65 лет

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Из 3570 новых заболевших коронавирусом в Москве почти 85% оказались младше 65 лет, сообщил оперативный Мособлштаб.

Меньше всего инфицированных среди детей (5%), еще 44% заболевших — люди в возрасте 18-45 лет, 35% инфицированным от 46 до 64 лет. Также было установлено, что 10,5% заразившихся — люди 66 - 80 лет. Только 5,5% с подтвержденным коронавирусом — старше 80 лет.

Известно, что все пациенты и контактировавшие с ними лица находятся под медицинским наблюдением.

Всего в РФ инфицированы почти 43 тыс. человек, вылечились 3,2 тыс. пациентов, умерли — 361.

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