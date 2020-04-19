Число скончавшихся от коронавируса в России возросло до 361
Число жертв коронавирусной инфекции в России продолжается расти. За последние сутки количество летальных случаев возросло на 48, рассказали в оперативном штабе.
За последние 24 часа 28 человек скончались от вируса в столице, еще девять человек умерли в Подмосковье. В Пензенской области зафиксировали три смерти, еще два летальных случая в Башкортостане. По одному погибшему в Краснодарском, Ставропольском крае, в Липецкой, Мурманской, Новосибирской областях и Ингушетии.
С начала эпидемии инфекции в стране — 361 смерть после заражения COVID-19.
Всего в РФ инфицированы почти 43 тыс. человек, вылечились 3,2 тыс. пациентов.
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