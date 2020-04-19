Путин заявил о полном контроле над ситуацией с коронавирусом в России

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Ситуация с распространением коронавируса в России находится под полным контролем властей, заверил президент страны Владимир Путин в ходе поздравления граждан с Пасхой.

В настоящее время все уровни власти в стране работают «ритмично, организованно, ответственно», а общество объединяется перед лицом общей угрозы, отметил глава государства.

По последним данным, в России официально подтверждено 36 793 случая заражения коронавирусом, скончался 341 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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