За сутки в РФ обнаружили 6 060 случаев заражения коронавирусом

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За последние сутки в России выявили 6060 случаев коронавирусной инфекции в 78 регионах России, сообщает оперативный штаб.

На первом месте по числу заболевших вновь Москва, где COVID-19 диагностировали у 3570 человек, далее идет Московская область и 709 инфицированных. Тройку замыкает Нижегородская область — 129 заболевших.

Всего на данный момент число инфицированных в стране составляет 42 853 человек. При этом за сутки выздоровели после заражения 234 человека, а всего — 3291 пациент. Число скончавшихся от COVID-19 в стране составляет 361 (+ 48 за сутки).

Накануне в стране вирус нашли у 4785 человек в 79 регионах.

Впервые китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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