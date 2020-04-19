Путин заверил в наличии у России всех ресурсов для борьбы с COVID-19

<img src="//img.gazeta.ru/files3/279/13048279/RIAN_6220734.HR-pic905-895x505-45450.jpg">

У России есть все, что необходимо для борьбы с распространением коронавируса нового типа, заявил президент страны Владимир Путин в ходе поздравления граждан с Пасхой.

Россия обладает сильной экономикой, научным потенциалом и всей необходимой материальной и профессиональной базой в области здравоохранения, отметил глава государства. Он подчеркнул, что принимаемые властями меры по защите населения и поддержке экономики требуют значительных ресурсов, однако у России они есть.

По последним данным, в России официально подтверждено 36 793 случая заражения коронавирусом, скончался 341 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Путин: власти России работают «на опережение» в борьбе с коронавирусом

— Путин заявил, что Россия анализирует опыт борьбы с коронавирусом других стран