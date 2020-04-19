Путин: власти России работают «на опережение» в борьбе с коронавирусом

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Власти России работают «на опережение» в условиях пандемии коронавируса нового типа, заявил президент страны Владимир Путин в ходе поздравления граждан страны с Пасхой.

Россия видит возможные риски сложившейся ситуации и понимает, «что происходит», отметил глава государства. По его словам, власти страны знают, «что нужно делать при любом развитии ситуации» и работают на опережение.

По последним данным, в России официально подтверждено 36 793 случая заражения коронавирусом, скончался 341 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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