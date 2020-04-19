Путин: власти России работают «на опережение» в борьбе с коронавирусом
Власти России работают «на опережение» в условиях пандемии коронавируса нового типа, заявил президент страны Владимир Путин в ходе поздравления граждан страны с Пасхой.
Россия видит возможные риски сложившейся ситуации и понимает, «что происходит», отметил глава государства. По его словам, власти страны знают, «что нужно делать при любом развитии ситуации» и работают на опережение.
По последним данным, в России официально подтверждено 36 793 случая заражения коронавирусом, скончался 341 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Специалист объяснил причины низкой смертности от коронавируса в России
— Число погибших от коронавируса в мире превысило 160 тысяч человек
— Депздрав: число госпитализированных с коронавирусом в Москве не растет