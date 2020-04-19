Число зараженных коронавирусом в Германии приблизилось к 140 тысячам

<img src="//img.gazeta.ru/files3/844/12910844/Depositphotos_1123455_l-2015-pic905-895x505-3875.jpg">

В Германии выявили более 139 тыс. заразившихся коронавирусной инфекцией, сообщает институт Роберта Коха.

За последние сутки число инфицированных выросло на 2458 человек. При этом скончались за 24 часа 184 заболевших. Всего в стране зафиксировано 4294 летальных случая.

По данным института, на данный момент в Германии смогли выздороветь после заражения около 88 тыс. пациентов (+2700 за сутки).

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Германия может отменить массовые мероприятия до 31 августа

— Рок-фестиваль Rock am Ring отменили из-за коронавируса

— Число погибших от коронавируса в мире превысило 160 тысяч человек