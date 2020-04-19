Число зараженных коронавирусом в Германии приблизилось к 140 тысячам
В Германии выявили более 139 тыс. заразившихся коронавирусной инфекцией, сообщает институт Роберта Коха.
За последние сутки число инфицированных выросло на 2458 человек. При этом скончались за 24 часа 184 заболевших. Всего в стране зафиксировано 4294 летальных случая.
По данным института, на данный момент в Германии смогли выздороветь после заражения около 88 тыс. пациентов (+2700 за сутки).
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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