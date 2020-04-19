Депздрав: число госпитализированных с коронавирусом в Москве не растет

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Число людей, находящихся в московских больницах из-за коронавирусной инфекции, остается на одном уровне, заявил руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун. Об этом сообщает «Интерфакс».

За минувшую неделю количество госпитализированных в медицинских учреждениях города не увеличилось, оно продолжает держаться на уровне 1300 человек, отметил Хрипун. Он также добавил, что в стационарах для пациентов с коронавирусом нет дефицита мест.

По последним данным, в России официально подтверждено 36 793 случая заражения коронавирусом, скончался 341 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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