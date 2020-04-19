Число погибших от коронавируса в мире превысило 160 тысяч человек

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Количество погибших от пандемии COVID-19 в мире превысило 160 тыс. человек, сообщает университет Джона Хопкинса, который круглосуточно отслеживает данные о распространении вируса.

Всего на 7.08 мск, 19 апреля, число заразившихся коронавирусом на планете составило 2 329 539, излечились 595 229 зараженных.

Наибольшее число инфицированных в настоящее время зафиксировано в США — 735 086 случаев. Испания занимает второе место — 194 416 подтвержденных заразившихся.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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