Число погибших от коронавируса в мире превысило 160 тысяч человек
Количество погибших от пандемии COVID-19 в мире превысило 160 тыс. человек, сообщает университет Джона Хопкинса, который круглосуточно отслеживает данные о распространении вируса.
Всего на 7.08 мск, 19 апреля, число заразившихся коронавирусом на планете составило 2 329 539, излечились 595 229 зараженных.
Наибольшее число инфицированных в настоящее время зафиксировано в США — 735 086 случаев. Испания занимает второе место — 194 416 подтвержденных заразившихся.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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