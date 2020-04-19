Мишустин поздравил патриарха Кирилла с Пасхой
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Премьер-министр России Михаил Мишустин направил телеграмму с поздравлениями Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу в связи с наступлением Пасхального воскресенья. Письмо опубликовано на сайте правительства РФ.
«Русская православная церковь является для верующих надежной опорой, ориентиром, помогает найти ответы на сложные вопросы, призывает к добродетели», — написал премьер-министр.
Он пожелал патриарху здоровья и успехов в служении на благо России, а также отметил важность просветительской работы церкви.
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