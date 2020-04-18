В Грузии скончался четвертый пациент с коронавирусом

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В Грузии от которонавируса скончался четвертый человек. Об этом сообщает РИА «Новости».

Погибший – мужчина старше 70-ти лет, он лечился в батумской клинике.

Он был госпитализирован 8 апреля и до сегодняшнего дня проходил лечение в клинике. Уточняется, что у заразившегося был ряд хронических заболеваний, среди которых сахарный диабет, сердечно-сосудистая недостаточность.

На данный момент в Грузии заражены 388 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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