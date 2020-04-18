Число зараженных COVID-19 в Ирландии близится к отметке в 15 тысяч

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В Ирландии число зараженных новым типом коронавирсуа COVID-19 близится к отметке в 15 тысяч человек. Об этом сообщает РИА «Новости».

Общее число инфицированных составило 14 758 инфицированных, включая 148 подтвержденных случаев коронавируса у граждан Ирландии после проверки в немецкой лаборатории. За сутки положительный результат анализов на коронавирус получили 630 человек.

Кроме того, жертвами заболевания стали более 40 пациентов. Общее число летальных исходов составило 571.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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