Полиция Подмосковья выписала около 900 протоколов нарушающим самоизоляцию

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Подмосковная полиция составила около 900 протоколов в отношении нарушающих режим самоизоляции. Об этом сообщает РИА «Новости».

В пресс-службе регионального правительства уточнили, что такой показатель был зафиксирован за неделю.

С нарушителями сотрудники полиции провели профилактические беседы, а также привлекли их к административной ответственности.

Кроме того, по результатам проведения мониторинга уровня самоизоляции в городах было установлено, что средний показатель увеличился.

Пропускной режим начал действовать в Москве с 15 апреля. Горожане, которые передвигаются по столице на личных автомобилях, общественном транспорте или такси, обязаны получать электронные пропуска через сайт мэрии. Аналогичные решения были приняты в Подмосковье.

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