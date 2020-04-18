Полиция Подмосковья выписала около 900 протоколов нарушающим самоизоляцию
Подмосковная полиция составила около 900 протоколов в отношении нарушающих режим самоизоляции. Об этом сообщает РИА «Новости».
В пресс-службе регионального правительства уточнили, что такой показатель был зафиксирован за неделю.
С нарушителями сотрудники полиции провели профилактические беседы, а также привлекли их к административной ответственности.
Кроме того, по результатам проведения мониторинга уровня самоизоляции в городах было установлено, что средний показатель увеличился.
Пропускной режим начал действовать в Москве с 15 апреля. Горожане, которые передвигаются по столице на личных автомобилях, общественном транспорте или такси, обязаны получать электронные пропуска через сайт мэрии. Аналогичные решения были приняты в Подмосковье.
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