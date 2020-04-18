Число COVID-инфицированных в Израиле превысило 13,2 тысячи

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В Израиле число зараженных новым типом коронавируса COVID-19 составило более 13,2 тысячи человек. Об этом сообщает РИА «Новости».

За сутки были зарегистрированы еще 150 случаев.

Кроме того, от заболевания за день скончались шесть человек. Обще число жертв коронавируса в Израиле составило 164 гражданина.

Также число излечившихся от коронавирусной инфекции увеличилось на 200 человек — до 3 456.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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