Число COVID-инфицированных в Израиле превысило 13,2 тысячи
В Израиле число зараженных новым типом коронавируса COVID-19 составило более 13,2 тысячи человек. Об этом сообщает РИА «Новости».
За сутки были зарегистрированы еще 150 случаев.
Кроме того, от заболевания за день скончались шесть человек. Обще число жертв коронавируса в Израиле составило 164 гражданина.
Также число излечившихся от коронавирусной инфекции увеличилось на 200 человек — до 3 456.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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