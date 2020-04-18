Четверо жителей Воронежской области излечились от коронавируса

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В Воронежской области четыре пациента излечились от нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости».

Общее число излечившихся пациентов составило 28 человек. Они были выписаны из больниц.

Подтвержденный диагноз коронавируса, по данным на утро субботы, 18 апреля, установлен у 130 граждан.

Кроме того, жертвами заболевания стали пять жителей Воронежской области.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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