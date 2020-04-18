Четверо жителей Воронежской области излечились от коронавируса
В Воронежской области четыре пациента излечились от нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости».
Общее число излечившихся пациентов составило 28 человек. Они были выписаны из больниц.
Подтвержденный диагноз коронавируса, по данным на утро субботы, 18 апреля, установлен у 130 граждан.
Кроме того, жертвами заболевания стали пять жителей Воронежской области.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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