За сутки в Турции зарегистрировали почти 3,8 тысячи новых случаев заражения COVID-19

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В Турции за сутки зарегистрировано почти 3,8 тыс. новых случаев заражения новым типом коронавируса COVID-19. Об этом министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа сообщил в своем Twitter.

Так, всего в стране установлено более 82 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Кроме того, жертвами заболевания за сутки стал 121 пациент. Общее число скончавшихся составило 1 890 граждан.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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