540 человек скончались от коронавируса в штате Нью-Йорк
В штате Нью-Йорк число жертв нового типа коронавируса за сутки составило 540 человек. Об этом сообщает портал NewsDay.
Губернатор штата Эндрю Куомо в ходе пресс-конференции отметил, что в больницу также поступили еще две тысячи новых зараженных.
Он подчеркнул, что такая статистика, когда в день число новых инфицированных растет на примерно две тысячи граждан, не является позитивной.
«Мы больше не на плато, но мы все еще в плохой ситуации», — добавил Куомо.
Однако он уточнил, что число пациентов. которые больше не нуждаются в аппарате ИВЛ, растет шестой день подряд.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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