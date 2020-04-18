Полиция заинтересовалась многолюдной вечеринкой в квартире в Екатеринбурге

УМВД по Екатеринбургу проведет проверку после опубликованного в интернете видео с вечеринки в квартире, где присутствовали десятки людей, несмотря на введенные ограничительные меры. Об этом сообщает ТАССсо ссылкой на пресс-секретаря регионального ГУ МВД Валерия Горелых.

«По факту опубликованных в сети интернет сведений мной подан официальный рапорт в дежурную часть главка, он в установленном порядке уже зарегистрирован ГУ МВД по Свердловской области», — заявил Горелых.

Он добавил, что УМВД по Екатеринбургу дано поручение провести тщательную проверку. В случае подтвердившихся сведений необходимо принять комплекс адекватных мер реагирования «со всеми вытекающими для любителей фуршетов последствиями».

Ранее в сети появилось видео с многолюдной вечеринки в квартире. На кадрах виден диджей, танцующие и разговаривающие гости.