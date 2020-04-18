Мэр Нью-Йорка предложил жителям города докладывать о несоблюдении дистанции

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио предложил жителям докладывать о случаях несоблюдения социальной дистанции. Видеообращение с заявлением он разместил у себя в Twitter.

Согласно предложению главы города, любой житель сможет направить на специальный телефонный номер фото скопления людей или отдельных групп, указав место, где снимок был сделан.

По его словам, такая мера будет направлена на граждан, которые не понимают требования государства по соблюдению социальной дистанции.

Мэр отметил, что на место скопления людей будут немедленно направлены сотрудники правоохранительных органов.

По последним данным, в Нью-Йорке зафиксировано более 131 тысячи случаев заражения коронавирусом, погибли больше 13 тысяч человек.

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