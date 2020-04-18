В Минздраве одобрили применение препарата из Китая при коронавирусе

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В Минздраве России одобрили применение китайского препарата для борьбы с новым типом коронавируса COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Там отметили, что министерство не видит препятствий для применения препарата гидроксихлорохин для лечения инфекции.

Минздрав уточнил, что данный препарат не имеет отличий от ранее зарегистрированных препаратов «с аналогичным международным непатентованным наименованием» по безопасности и эффективности.

«С позиций клинической фармакологии, никаких препятствий к использованию данной партии гидроксихлорохина нет», — подчеркнули в ведомстве.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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