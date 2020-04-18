Суд арестовал и. о. замглавы Хакасии

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Суд Абакана принял решение об аресте исполняющего обязанности замглавы Хакасии министра строительства и ЖКХ региона Сергея Новикова. Об этом сообщает ТАСС.

Так, Новиков проведет под арестом два месяца.

«Арест до 16 июня», — отметил источник.

В отношении Сергея Новикова возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере».

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