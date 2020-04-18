Суд арестовал и. о. замглавы Хакасии
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Суд Абакана принял решение об аресте исполняющего обязанности замглавы Хакасии министра строительства и ЖКХ региона Сергея Новикова. Об этом сообщает ТАСС.
Так, Новиков проведет под арестом два месяца.
«Арест до 16 июня», — отметил источник.
В отношении Сергея Новикова возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере».
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