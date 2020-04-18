Россиянам пообещали теплый май

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В Москве и большей части Центрального федерального округа, а также в Нижегородской области, Татарстане, Крыму и Краснодарском крае ожидается теплая весенняя погода, в мае температура будет выше климатической нормы. Об этом «Российской газете» рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Нормальная майская температура прогнозируется и в Санкт-Петербурге, Псковской и Новгородской областях. Днем там будет до +20°C, а ночью до +11°C. В центральной части России также будет до +20°C днем и до +10°C ночью.

Тем временем в Поволжье, на нижней Волге и нижнем Дону погода, вероятно, станет еще теплее. Столбики термометра будут достигать в светлое время суток до +25°C.

Кроме того, в Челябинской, Курганской, Свердловской областях днем будет тепло (+15°C), а ночью — около 0°C. На юге Сибири и юге Дальнего Востока будет от +5°C (ночью) до +20°C (днем).

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