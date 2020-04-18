Раскрыты подробности крушения легкомоторного самолета под Хабаровском

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В администрации Хабаровского края рассказали подробности о погибших в результате крушения частного легкомоторного самолета Л-4 в области, передает РИА «Новости».

Спасатели во время разбора обломков обнаружили четыре тела: троих мужчин и одну девушку 1985 года рождения. Среди жертв авиакатастрофы оказался и летчик, а также второй командир самолета.

Также стало известно, что самолет взлетел с аэродрома «Калинка». Он выполнял полет в рамках продления сертификата летной годности.

В настоящее время по факту крушения заведено уголовное дело по факту крушения по ст. 263 УК России «Нарушение правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта». Рассматриваются несколько версий случившегося. Приоритетной является ошибка пилота. Кроме того, возможно, что самолет упал из-за технических проблем, возникших на борту.

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