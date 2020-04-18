В Подмосковье замедлился темп распространения COVID-19

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе зафиксировано снижение прироста случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы видим, что рост выявленных случаев коронавируса снижается, при том, что количество тестов мы увеличиваем», — сказал он.

По состоянию на 18 апреля, прирост случаев заболевания COVID-19 составил 12%, 17 апреля — 15%, 16 апреля — 18%.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 36 793 случая заражения коронавирусом нового типа, в мире — 2,2 млн.

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