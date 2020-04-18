Диетологи рекомендуют чаще есть овощи и фрукты во время самоизоляции

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Диетологи рекомендуют чаще употреблять овощи и фрукты во время самоизоляции и исключить хлебобулочные изделия и сладкое из рациона для избежания переедания. Об этом сообщает РИА «Новости».

При этом эксперты напоминают, что весной организму необходимо больше витаминов, поэтому можно прибегнуть к замороженным овощам, фруктам и ягодам.

Полезны также зелень, редиска.

Если очень хочется сладкого, можно и нужно есть сухофрукты или фруктовые десерты.

Диетологи отмечают, что нельзя устраивать голодовку, при этом для разгрузки желудка после переедания нужно не забывать про потребность организма в белках, жирах и углеводах.

Есть следует прекратить за четыре часа до сна.

В настоящее время в столице продолжает действовать режим самоизоляции (до 30 апреля). За выхождение из дома без важных причин нарушителей могут оштрафовать. Также в городе ввели пропускной режим для проезда на любом виде транспорта. Всего в России более 32 тыс. заразившихся коронавирусом, вылечились 2,5 тыс. пациентов, а умерли — 273.

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