На Украине число случаев заражения COVID-19 достигло 5106

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На Украине число пациентов с коронавирусом увеличилось на 444 за минувшие сутки, общее число заболевших составило 5106 человек. Об этом сообщается на сайте украинского Минздрава.

Отмечается, что 133 пациента скончались.

Еще 275 человек вылечились от инфекции.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в мире зафиксировано свыше 2,2 млн случаев заражения.

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