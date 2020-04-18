Жителям Подмосковья с ОРВИ предоставят бесплатные лекарства
Жителям Подмосковья, которые заболели острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ) бесплатно выдадут лекарственные препараты, говорится в постановлении губернатора региона Андрея Воробьева.
Он поручил организовать выдачу лекарств по назначению врачей лечебных организаций. Препараты будут предоставлять инфициированным коронавирусом, тем, у кого подозревается вирус, а также пациентам с ОРВИ.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин также поручил бесплатно выдать препараты всем гражданам Москвы, у которых есть признаки ОРВИ. Всего на данный момент число инфицированных в России составляет 36 793, выздоровели 3057 пациентов, умерли — 313.
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