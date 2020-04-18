Жителям Подмосковья с ОРВИ предоставят бесплатные лекарства

<img src="//img.gazeta.ru/files3/464/12867464/Depositphotos_237282914_l-2015-pic905-895x505-85095.jpg">

Жителям Подмосковья, которые заболели острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ) бесплатно выдадут лекарственные препараты, говорится в постановлении губернатора региона Андрея Воробьева.

Он поручил организовать выдачу лекарств по назначению врачей лечебных организаций. Препараты будут предоставлять инфициированным коронавирусом, тем, у кого подозревается вирус, а также пациентам с ОРВИ.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин также поручил бесплатно выдать препараты всем гражданам Москвы, у которых есть признаки ОРВИ. Всего на данный момент число инфицированных в России составляет 36 793, выздоровели 3057 пациентов, умерли — 313.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Москвичам с симптомами ОРВИ бесплатно раздадут лекарства

— В России за 24 часа от коронавируса умерли 40 пациентов

— За сутки в России коронавирус выявили у 4785 человек