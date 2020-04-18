Впервые церемония освящения Благодатного огня началась без паломников в Иерусалиме

Впервые за 10 веков в Храме Гроба Господня в Иерусалиме началась церемония освящения Благодатного огня без участия верующих и паломников, передает РИА «Новости».

По словам корреспондента, мероприятие проходит при закрытых дверях и воротах. Ключ от храмовых ворот нес только иеромонах Армянской церкви. За ним в Храм войдут представители коптской и ассирийской христианских церквей.

Отмечается, что площадь возле Храма безлюдная. На ней дежурит наряд полиции.

Благодатный огонь сходит ежегодно накануне православной Пасхи. Огонь называют символом нерукотворного света Воскресения Христова, упомянутом апостолом Петром. Верующие считают, что пламя появляется в кувуклии по молитвам православного патриарха и духовенства.

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