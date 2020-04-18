В Уфе из закрытой на карантин из-за COVID-19 больницы сбежали семь медработников
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Республиканскую больницу имени Куватова в Уфе, которая закрыта на карантин из-за коронавирусной инфекции, самовольно покинули семь медицинских работников. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в надзорных органах Башкирии.
Известно, что сбежавшие не дождались повторных результатов анализов на COVID-19.
Кировский суд Уфы принудительно вернул шестерых из них в РКБ.
По последним данным регионального минздрава, в Башкирии выявлено 213 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, 54 из них находятся в РКБ. Ранее Роспотребнадзор по региону назвал клинику очагом распространения инфекции.
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