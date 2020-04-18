За сутки в России коронавирус выявили у 4785 человек

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За последние 24 часа в 79 регионах России было зафиксировано 4785 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в оперативном штабе.

На первом месте по числу заболевших за сутки вновь Москва, где COVID-19 диагностировали у 2649 человек, далее идет Московская область и 428 инфицированных. Тройку замыкает Санкт-Петербург — 139 заболевших.

Всего на данный момент число инфицированных в РФ составляет 36 793.

При этом за сутки выздоровели после заражения 467 человек, а всего — 3057 пациентов. Число скончавшихся от COVID-19 в стране составляет 313.

Впервые китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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