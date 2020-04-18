Число зараженных COVID-19 в Израиле достигло 13 107

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В Израиле число пациентов с коронавирусной инфекцией выросло до 13 107, за сутки выявлено свыше 250 новых случаев. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на израильский Минздрав.

За минувшие сутки скончались 10 человек, в общей сложности от вируса умерли 158 пациентов.

Число больных в тяжелом состоянии снизилось до 167, в аппаратах искусственной вентиляции легких нуждаются 118 человек. Выздоровели 3247 пациентов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в мире выявлено 2,2 млн случаев заражения коронавирусом нового типа.

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