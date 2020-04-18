Москвичам с симптомами ОРВИ бесплатно раздадут лекарства
Всем гражданам Москвы, у которых есть признаки ОРВИ, будут бесплатно предоставлены лекарственные препараты. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.
Он напомнил, что в настоящее время лекарствами обеспечивали пациентов с подтвержденным коронавирусом или с подозрением на инфекцию. Однако было решено расширить программу обеспечения бесплатными лекарствами москвичей, проходящих лечение на дому. Теперь бесплатные лекарства будут получать и жители с проявлениями ОРВИ.
Врачи полагают, что в настоящее время вероятность того, что за обычной ОРВИ скрывается коронавирус, очень высока.
«Поэтому следует сразу же начинать адекватное лечение», — добавил мэр.
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