Собянин продлил действие введенных 13 апреля временных ограничений до 1 мая

<img src="//img.gazeta.ru/files3/539/13049539/RIAN_6217600.HR-pic905-895x505-50335.jpg">

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что продлевает до 1 мая текущего года действие временных ограничений, введенных 13 апреля. Об этом говорится на его сайте.

В частности, с 13 апреля вводились спецпропуска для передвижения в столице. Помимо пропускного режима, в Москве был введен комплекс ограничений для борьбы с пандемией. Прекратили работу большинство городских организаций и предприятий, приостановлены ремонтные и строительные работы.

В России на данный момент зарегистрировано 32 тыс. случаев заражения коронавирусом, 273 человека умерли, 2590 вылечились.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Москве вводят пропускной режим

— Собянин подписал указ об оформлении и использовании цифровых пропусков

— Собянин утвердил правила выдачи спецпропусков в Москве