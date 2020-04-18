Собянин продлил действие введенных 13 апреля временных ограничений до 1 мая
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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что продлевает до 1 мая текущего года действие временных ограничений, введенных 13 апреля. Об этом говорится на его сайте.
В частности, с 13 апреля вводились спецпропуска для передвижения в столице. Помимо пропускного режима, в Москве был введен комплекс ограничений для борьбы с пандемией. Прекратили работу большинство городских организаций и предприятий, приостановлены ремонтные и строительные работы.
В России на данный момент зарегистрировано 32 тыс. случаев заражения коронавирусом, 273 человека умерли, 2590 вылечились.
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