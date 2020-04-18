В России проведено более 1,8 млн лабораторных исследований на COVID-19
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
В общей сложности проведено более 1,831 млн лабораторных исследований на наличие коронавирусной инфекции. Об этом сообщает портал «Стопкоронавирус.рф» со ссылкой на данные Роспотребнадзора.
Отмечается, что за последние сутки проведено 113, 8 тыс. тестов на COVID-19.
В настоящее время в России под медицинским наблюдением находятся 132,2 тысячи человек.
По последним данным, в России выявлено 32 008 случаев заражения коронавирусом нового типа, в мире — 2,2 млн.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Российские ученые закончили разработку тест-системы на антитела к коронавирусу
— На Алтае изолировали более 80 человек из-за общения с заразившимся COVID-19
— Число случаев заражения COVID-2019 в России превысило 32 тыс.