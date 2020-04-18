Число зараженных COVID-19 в Германии достигло 137 439

<img src="//img.gazeta.ru/files3/767/13022767/upload-2020-03-25T154327Z_1131627241_RC23RF98SQ2N_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-GERMANY-pic905-895x505-95018.jpg">

Число зараженных коронавирусной инфекцией пациентов в Германии достигло 137 439, за сутки выявлено 3609 новых случаев. Об этом свидетельствуют данные института Роберта Коха.

За сутки в стране от COVID-19 скончались 242 пациента. В общей сложности от вируса на территории ФРГ погибли 4110 человек.

Вылечились от коронавируса 85 400 человек.

Наибольшее количество случаев инфицирования зафиксировано в Баварии (36 881), Северном Рейне-Вестфалии (28 006); Баден-Вюртемберге (27 258). В Берлине — 5066 заболевших.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в мире зафиксировано свыше 2,2 млн случаев заражения.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— На Алтае изолировали более 80 человек из-за общения с заразившимся COVID-19

— Число случаев заражения COVID-2019 в России превысило 32 тыс.

— В Южной Корее число выздоровевших приблизилось к 8 тысячам