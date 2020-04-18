Число зараженных COVID-19 в Германии достигло 137 439
Число зараженных коронавирусной инфекцией пациентов в Германии достигло 137 439, за сутки выявлено 3609 новых случаев. Об этом свидетельствуют данные института Роберта Коха.
За сутки в стране от COVID-19 скончались 242 пациента. В общей сложности от вируса на территории ФРГ погибли 4110 человек.
Вылечились от коронавируса 85 400 человек.
Наибольшее количество случаев инфицирования зафиксировано в Баварии (36 881), Северном Рейне-Вестфалии (28 006); Баден-Вюртемберге (27 258). В Берлине — 5066 заболевших.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в мире зафиксировано свыше 2,2 млн случаев заражения.
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