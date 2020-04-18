На Алтае изолировали более 80 человек из-за общения с заразившимся COVID-19
В Алтайском крае более 80 человек, контактировавших с заразившимся коронавирусом, изолировали на 14 дней. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на оперативный штаб по краю.
Заболевшим стал 33-летний человек, который приехал на Карболихинский рудник в конце марта из Башкирии. 10 апреля его госпитализировали с внебольничной пневмонией, а 17 апреля ему поставили диагноз «коронавирус».
После этого специалисты регионального Роспотребнадзора установили всех контактировавших с ним: 72 работника рудника, шесть медиков, двое служащих пищеблока, два сотрудника клининговой компании и двое трудящихся прачечной. В настоящее время они изолированы и находятся под присмотром медиков.
Всего за прошедшие сутки на Алтае обнаружили 10 инфицированных коронавирусом, среди них есть ребенок.
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