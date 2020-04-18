Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 700 тысяч
Число зафиксированных случаев заражения коронавирусом нового типа в США перевалило за отметку в 700 тысяч. Об этом следует из данных американского Университета Джонса Хопкинса.
В стране зарегистрировано 700 282 случаев заболевания COVID-19. От инфекции скончались уже 36 822 пациента.
При этом число выздоровевших в США достигло 58 587.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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