В Ингушетии пропала четырехлетняя девочка

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Четырехлетняя девочка пропала в станице Нестеровской в Сунженском районе Ингушетии вечером в пятницу, 17 апреля. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на региональный МЧС.

«Вечером в пятницу поступило сообщение, что в станице Нестеровская пропала девочка 2016 года рождения», — рассказали в министерстве.

Там добавили, что сейчас ведутся поиски ребенка. В них участвуют спасатели, полицейские, сотрудники Росгвардии и добровольцы.