Генсек ООН призвал создать коалицию для разработки вакцины против коронавируса

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Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил о необходимости создания глобальной коалиции для разработки вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом он написал в своем Twitter.

По его словам, нужно создать такую коалицию, чтобы разработать вакцины против коронавируса, «которая должна стать доступной для всех и повсюду».

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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