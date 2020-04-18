Вывозной рейс для россиян из Саудовской Аравии намечен на 21 апреля
В Telegram-канале Минкомсвязи сообщили, что авиарейс из Саудовской Аравии для вывоза россиян из-за границы предварительно должен быть выполнен во вторник, 21 апреля.
Речь идет о рейсе UTA9002 Джидда — Махачкала. Он запланирован на 15.00.
Как сообщает ведомство, данный перелет возможен только для граждан России, проживающих в Северо-Кавказском федеральном округе.
Россия организовала вывозные рейсы, чтобы вернуть cвоих граждан домой на фоне коронавируса. Кроме того, ранее МИД объявил об оказании материальной помощи россиянам, застрявшим в других странах.
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